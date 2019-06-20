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Посол України в Грузії влаштував демарш депутату з РФ

Посол України у Грузії Ігор Долгов покинув виступ у Тбілісі президента Міжпарламентської асамблеї православ’я, російського депутата Сергія Гаврилова.

Посол України в Грузії влаштував демарш депутату з РФ

Посол України у Грузії Ігор Долгов влаштував демарш президенту Міжпарламентської асамблеї православ’я, російському депутату Сергію Гаврилову.

Долгов покинув виступ росіянина на знак протесту проти опору з боку Москви бажанню України отримати Томос про автокефалію.

Посол підкреслив, що Росія порушує християнську етику, окуповувавши території України і вбиваючи українців.

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– Християнська релігія і церква – це мирне існування, а не окупація територій. От і все. У мене більше немає коментарів, – додав він.

Нагадаємо, у Києві відбулося чергове засідання Священного синоду Православної церкви України.

Джерело: Публічна дипломатія України від МЗС

Фото: PIA

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