Посол України у Грузії Ігор Долгов покинув виступ у Тбілісі президента Міжпарламентської асамблеї православ’я, російського депутата Сергія Гаврилова.

Посол України у Грузії Ігор Долгов влаштував демарш президенту Міжпарламентської асамблеї православ’я, російському депутату Сергію Гаврилову.

Долгов покинув виступ росіянина на знак протесту проти опору з боку Москви бажанню України отримати Томос про автокефалію.

Посол підкреслив, що Росія порушує християнську етику, окуповувавши території України і вбиваючи українців.

Читайте: Затвердили делегацію: РФ планує повернутися до ПАРЄ

– Християнська релігія і церква – це мирне існування, а не окупація територій. От і все. У мене більше немає коментарів, – додав він.

Нагадаємо, у Києві відбулося чергове засідання Священного синоду Православної церкви України.

Джерело: Публічна дипломатія України від МЗС

Фото: PIA