Під час Прямої лінії з Володимиром Путіним стався збій в роботі відеодзвінків, який пояснили “DDOS-атакою” з України.
Під час Прямої лінії з президентом РФ Володимиром Путіним заявили, що на кол-центр нібито сталася DDOS-атака, через яку спостерігалися проблеми з відеодзвінками.
Проблеми спостерігалися у роботі додатка Москва Путіну.
“Кібернапад” нібито був з-за кордону.
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Керівник пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян заявила, що атака “була з України”.
До речі, жителі Набережних Човнів (Росія) побилися під час роздачі безкоштовної їжі.
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