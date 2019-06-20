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Під час Прямої лінії з Володимиром Путіним відбулася “DDOS-атака”

Під час Прямої лінії з Володимиром Путіним стався збій в роботі відеодзвінків, який пояснили “DDOS-атакою” з України.

путін

Під час Прямої лінії з президентом РФ Володимиром Путіним заявили, що на кол-центр нібито сталася DDOS-атака, через яку спостерігалися проблеми з відеодзвінками.

Проблеми спостерігалися у роботі додатка Москва Путіну.

“Кібернапад” нібито був з-за кордону.

Читайте: Макарони Пряма лінія: у мережі висміяли ефір Путіна

Керівник пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян заявила, що атака “була з України”.

До речі, жителі Набережних Човнів (Росія) побилися під час роздачі безкоштовної їжі.

Фото: Dreamstime

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