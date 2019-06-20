У мережі глузують над Прямою лінією з Володимиром Путіним, називаючи її черговою брехнею.

У Росії розпочалася 17-а за рахунком Пряма лінія з Володимиром Путіним, під час якої глава держави звітує про діяльність влади і відповідає на запитання росіян.

Як завжди, у мережі дуже скептично ставляться до інформації, яку Путін намагається донести до народу.

Люди у численних повідомленнях висловлюють думку про те, що президент Росії вчергове “навісить локшини” про успіхи та промовчить щодо існуючих проблем людей.

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Факти ICTV зібрали найдотепнішу реакцію на Пряму лінію з Володимиром Путіним.





















































Макарони Пряма лінія: у мережі висміяли ефір Путіна / 13 фотографий

Нагадаємо, Путін заявив, що готовий контактувати з Володимиром Зеленським, якщо отримає таке запрошення.