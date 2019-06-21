Протести в Тбілісі розпочалися увечері 20 червня, на яких народ виступив проти російських окупантів. Факти ICTV зібрали хронологію протестів в Грузії і найважливішу інформацію на даний момент.

Чому почалися протести?

Протести у Тбілісі почалися через виступ делегації РФ, яка прибула на сесію Міжпарламентської асамблеї православ’я.

Російський депутат Сергій Гаврилов дозволив собі відкрити сесію, перебуваючи в кріслі спікера парламенту Грузії, що в підсумку і послужило основою для протестів в Грузії. Під час свого виступу він звертався до присутніх російською мовою.

Його промову перервали депутати опозиційних партій Єдиного національного руху і Європейської Грузії. Вони вимагали, щоб російська делегація покинула парламент, що вона у підсумку і зробила. Депутати РФ розташувалися в одному з готелів Тбілісі, біля якого і почався грузинський протест.

Чого вимагали мітингувальники?

Через деякий час учасники протесту почали виступати не тільки проти російських депутатів, а й проти грузинських парламентарів. Увечері 20 червня протестувальники вийшли до будівлі парламенту у Тбілісі і перекрили проспект.

Вони вимагали відставки спікера парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Грузії Георгія Гахарія і керівника Служби державної безпеки Вахтанга Гомелаурі.

Також під час протестів у Тбілісі виступали проти російської окупації. На плакатах можна було побачити такі слогани як Зупиніть Росію, 20% Грузії окуповано Росією, Росія – окупант.

Близько години потому протестувальники почали штурмувати будівлю парламенту, оскільки їхні вимоги не були виконані. Правоохоронці відреагували жорстко і застосували проти учасників акції сльозогінний газ, гумові кулі і водомети.

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Гахарія назвав те, що відбувається штурмом державних інституцій, однак додав, що піде у відставку, якщо буде необхідність.

Прем’єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе і мер Тбілісі з правлячої партії Грузинська мрія Каха Каладзе заявили, що протест вийшов за правові рамки. Але вони також вибачилися за те, що російський політик перебував в кріслі спікера Грузії.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що відповідні протести вигідні Росії і перервала візит до Білорусі.

Скільки осіб постраждали?

За інформацією міністерства охорони здоров’я, у результаті зіткнень постраждали близько 240 учасників акції протесту і поліцейських.

Також під час бійок постраждала журналістка, якій гумова куля потрапила в око. Під час протестів в Грузії постраждали й інші представники ЗМІ.

В МЗС України заявили, що наразі немає інформації про те, що під час протестів в Грузії постраждали громадяни України.

– Наразі такої інформації немає. Посольство України в Грузії відстежує ситуацію і перевіряє можливу наявність громадян України серед постраждалих, – сказав заступник начальника управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС Олександр Хом’як.

Хто такий Сергій Гаврилов?

Сергій Гаврилов – депутат Держдуми РФ, який визнає незалежними державами так звані Абхазію і Південну Осетію, які утворилися через втручання РФ.

Згідно з деякими джерелами, він брав участь у бойових діях проти Грузії на боці абхазьких сепаратистів, але сам Гаврилов цю інформацію заперечує.

Незадовго після початку акції протесту російська делегація покинула готель, під час чого її облили водою. Наразі дипломати РФ покинули Грузію.

Що відбувається у Тбілісі сьогодні?

Вранці поліції вдалося розігнати всіх учасників протесту в Тбілісі, проте Лідер опозиційної партії Нова Грузія Георгій Вашадзе заявив, що протести поновляться 21 червня о 19.00.

– Те, що сьогодні зробив уряд, є абсолютно незаконним актом, спрямованим проти народу. О 19.00 ми збираємося на проспекті Руставелі, де ознайомимо громадськість з нашим планом подальших дій, – сказав Вашадзе.

За його словами, акція буде мирною і потрібно буде з’ясувати точну кількість постраждалих і затриманих через події в Тбілісі напередодні.

Він нагадав, що опозиція вимагає відставки кількох членів уряду, а також скасування мажоритарно-пропорційної системи виборів до парламенту і переходу на партійні списки.

Нагадаємо, через кілька годин сутичок, правоохоронним органам Грузії вдалося розігнати антиросійську акцію в Тбілісі.

Фото: Парламент Грузії, Eana Korbezashvili