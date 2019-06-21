У Тбілісі учасники опозиційного мітингу увірвалися до будівлі парламенту Грузії. Поліція застосувала шашки зі сльозогінним газом, постраждали десятки людей.

За даними грузинських ЗМІ, поліція застосувала проти учасників акції протесту сльозогінний газ і гумові кулі – постраждали десятки людей.

При цьому МОЗ повідомляє про 16 постраждалих.

Протести почалися після того, як депутат Держдуми РФ Сергій Гаврилов виступив у парламенті Грузії, сидячи у кріслі спікера. Російській делегації довелося залишити Грузію.

У внутрішній двір парламенту прорвалися близько сотні осіб.

Поліцейські намагаються перешкодити штурму, але поки без силових методів.

Глава МВС Грузії Георгій Гахар назвав те, що відбувається, штурмом державних інституцій, але пізніше сказав, що готовий піти у відставку.

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Протестуючі вимагають відставки спікера парламенту Іраклія Кобахідзе, глави МВС Георгія Гахар і глави Служби держбезпеки Вахтанга Гомелаурі. Причина – візит російських депутатів.

У протестах беруть участь кілька тисяч осіб.

Почалося все ще вранці. У парламенті було засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я, яку очолював депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов. Він несподівано зайняв місце спікера і заговорив російською мовою.

Це обурило фракції Європейська Грузія і Єдиний національний рух – вони зірвали засідання і зажадали від росіян залишити приміщення

Уже ввечері люди вийшли до парламенту і перекрили проспект. Вони тримали в руках плакати, на яких вимога до росіян залишити Грузію: “Російські окупанти, геть!”

















Протести у Тбілісі: люди штурмують парламент Грузії (ТРАНСЛЯЦІЯ) / 4 фотографии

Нагадаємо, посол України в Грузії Ігор Долгов влаштував демарш президенту Міжпарламентської асамблеї православ’я, російському депутату Сергію Гаврилову – на знак протесту проти опору з боку Москви бажанню України отримати Томос про автокефалію.

Джерело: Новости-Грузия

Фото: Николай Левшиц