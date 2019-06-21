Після кількох годин сутичок у Грузії поліція завершила операцію з розгону мітингувальників.
Після кількох годин мітингу біля будівлі парламенту Грузії поліція завершила операцію з розгону антиросійського протесту.
Мітингувальники зупинилися біля будівлі Тбіліського державного університету на проспекті Чавчавадзе.
Рух автомобілів через проспект Руставелі відновили, міські служби розчистили територію від сміття.
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На місці залишається чергувати швидка допомога. За повідомленнями місцевих ЗМІ, решта протестувальників озброїлася камінням – за їхніми словами, з метою самозахисту.
Лідер опозиційної партії Нова Грузія Георгій Вашадзе анонсував збір людей 21 червня о 19.00 на проспекті Руставелі.
Нагадаємо, протести в Тбілісі почалися 20 червня. Їхньою причиною став виступ депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова у парламенті Грузії у кріслі спікера.
Фото: Eana Korbezashvili