Після кількох годин сутичок у Грузії поліція завершила операцію з розгону мітингувальників.

Після кількох годин мітингу біля будівлі парламенту Грузії поліція завершила операцію з розгону антиросійського протесту.

Мітингувальники зупинилися біля будівлі Тбіліського державного університету на проспекті Чавчавадзе.

Рух автомобілів через проспект Руставелі відновили, міські служби розчистили територію від сміття.

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На місці залишається чергувати швидка допомога. За повідомленнями місцевих ЗМІ, решта протестувальників озброїлася камінням – за їхніми словами, з метою самозахисту.

Лідер опозиційної партії Нова Грузія Георгій Вашадзе анонсував збір людей 21 червня о 19.00 на проспекті Руставелі.

Нагадаємо, протести в Тбілісі почалися 20 червня. Їхньою причиною став виступ депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова у парламенті Грузії у кріслі спікера.

Фото: Eana Korbezashvili