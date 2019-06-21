PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Протести в Грузії: поліція завершила розгін мітингувальників

Після кількох годин сутичок у Грузії поліція завершила операцію з розгону мітингувальників.

Протести в Грузії: поліція завершила розгін мітингувальників

Після кількох годин мітингу біля будівлі парламенту Грузії поліція завершила операцію з розгону антиросійського протесту.

Мітингувальники зупинилися біля будівлі Тбіліського державного університету на проспекті Чавчавадзе.

Рух автомобілів через проспект Руставелі відновили, міські служби розчистили територію від сміття.

Читайте: Як розганяли акцію протесту в Грузії: кадри очевидців

На місці залишається чергувати швидка допомога. За повідомленнями місцевих ЗМІ, решта протестувальників озброїлася камінням – за їхніми словами, з метою самозахисту.

Лідер опозиційної партії Нова Грузія Георгій Вашадзе анонсував збір людей 21 червня о 19.00 на проспекті Руставелі.

Нагадаємо, протести в Тбілісі почалися 20 червня. Їхньою причиною став виступ депутата Держдуми РФ Сергія Гаврилова у парламенті Грузії у кріслі спікера.

Фото: Eana Korbezashvili

Джерело: Радіо Свобода

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Протести у Тбілісі: поліція розігнала демонстрантів, майже 70 постраждалих (ТРАНСЛЯЦІЯ)
Як розганяли акцію протесту в Грузії: кадри очевидців
Антиросійські протести в Тбілісі: у зіткненнях з поліцією постраждали понад 50 осіб
Посол України в Грузії влаштував демарш депутату з РФ
В Україну з Грузії повернуть 10 дітей заарештованої українки
Найбільший протест з часів комунізму – у Чехії вимагають відставки прем’єра
Люди у Ватутіному повстали проти знищення місцевої лікарні
На Євробаченні 2019 Грузію представить Ото Немсадзе
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка