Грузинська влада вирішила задовольнити частину вимог учасників протестів у Тбілісі та провести парламентські вибори в 2020 році за пропорційною системою.

Лідер правлячої партії Грузинська мрія Бідзіна Іванішвілі заявив, що вибори до парламенту відбудуться у 2020 році в умовах пропорційної системи і з нульовим прохідним бар’єром.

– Це означає, що в парламенті будуть представлені практично партії, яких підтримують виборці, – сказав він.

Таким чином влда частково виконала вимоги учасників протестів у Тбілісі – не дострокові вибори, але пропорційна система.

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При цьому, згідно з конституцією країни, виборча система повинна була змінитися на виборах тільки у 2024 році.

Нагадаємо, антиросійські протести у Грузії почалися у ніч на 21 червня. У результаті зіткнень постраждали близько 240 осіб, серед них 80 – співробітники поліції, ще 160 – мітингувальники.

Причиною протестів став виступ на Міжпарламентській асамблеї в грузинському парламенті депутата російської Держдуми Сергія Гаврилова. Він несподівано зайняв місце спікера і заговорив російською мовою.

Джерело: Новости-Грузия