Грузинские власти решили удовлетворить часть требований участников протестов в Тбилиси и провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе.
Лидер правящей партии Грузинская мечта Бидзина Иванишвили заявил, что выборы в парламент состоятся в 2020 году в условиях пропорциональной системы и при нулевом проходном барьере.
– Это означает, что в парламенте будут представлены практически партии, которых поддерживают избиратели, – сказал он.
Таким образом власти частично выполнили требования участников протестов в Тбилиси – не досрочные выборы, но пропорциональная система.
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При этом, согласно конституции страны, избирательная система должна была измениться на выборах только в 2024 году.
Напомним, антироссийские протесты в Грузии начались в ночь на 21 июня. В результате столкновений пострадали около 240 человек, среди них 80 – сотрудники полиции, еще 160 – митингующие.
Причиной протестов стало выступление на Межпарламентской ассамблеи в грузинском парламенте депутата российской Госдумы Сергея Гаврилова. Он неожиданно занял место спикера и заговорил на русском языке.
Источник: Новости-Грузия