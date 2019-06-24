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Санкции с РФ могут снять в любой момент – премьер-министр Франции

Премьер-министр Франции заявляет, что санкции против России могут быть отменены в любой момент.

Санкции с РФ могут снять в любой момент – премьер-министр Франции

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп подчеркнул, что санкции против России могут быть отменены в любой момент. Об этом он сказал по итогам переговоров с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым во французском Гавре.

– Мы знаем, что санкции – это не постоянный режим, это этап, который может быть отменен в любой момент. Мы знаем, почему эти санкции были введены. Я думаю, Россия знает, – сказал Филипп.

Он заявил, что французские предприятия заинтересованы в российском рынке, а бизнес из Франции является первым иностранным работодателем в России.

Читайте: ЕС продлил секторальные санкции против России на полгода

Филипп добавил, что несмотря на санкции, экономические отношения между странами продолжают жить.

Напомним, ранее ЕС продлил крымские санкции против РФ на год.

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