Грузинські кінотеатри відмовилися від показу фільмів, які озвучені російською мовою.

З афіш кінотеатрів Грузії прибрали всі сеанси, на яких збиралися показувати фільми російською мовою.

Відтепер у грузинських кінотеатрах можна подивитися фільми тільки грузинською та англійською мовами.

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Поки невідомо, чи скасують кінотеатри це рішення.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня почалися антиросійські протести у Грузії.

Причиною протестів став виступ на Міжпарламентській асамблеї в грузинському парламенті депутата російської Держдуми Сергія Гаврилова. Він несподівано зайняв місце спікера і заговорив російською мовою.