PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Кінотеатри Грузії відмовилися показувати фільми російською мовою

Грузинські кінотеатри відмовилися від показу фільмів, які озвучені російською мовою.

Кінотеатри Грузії відмовилися показувати фільми російською мовою

З афіш кінотеатрів Грузії прибрали всі сеанси, на яких збиралися показувати фільми російською мовою.

Відтепер у грузинських кінотеатрах можна подивитися фільми тільки грузинською та англійською мовами.

Читайте: Росія повністю припиняє авіасполучення з Грузією

Поки невідомо, чи скасують кінотеатри це рішення.

Нагадаємо, у ніч на 21 червня почалися антиросійські протести у  Грузії.

Причиною протестів став виступ на Міжпарламентській асамблеї в грузинському парламенті депутата російської Держдуми Сергія Гаврилова. Він несподівано зайняв місце спікера і заговорив російською мовою.

Джерело: Інтерфакс-Україна

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Грузинські футболісти вийшли на поле в антиросійських футболках
Протести у Грузії: причини і ситуація сьогодні
Росія повністю припиняє авіасполучення з Грузією
Влада Грузії не відреагувала на другу хвилю протестів – опозиція анонсувала третю
Протести у Грузії: людей більшає, опозиція висунула вимоги (ОНЛАЙН)
Протести у Тбілісі: Росія закриває рейси і зупиняє продаж турів до Грузії
Протести у Грузії: опозиція висунула три вимоги до влади
Протести у Тбілісі відновилися: під парламентом Грузії нова акція
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка