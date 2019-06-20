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Освітні десанти та українські студенти: як проходить авіавиставка Ле Бурже

У Франції триває одна з найбільших у світі авіавиставок – Ле Бурже. Щороку на ній підписують угоди на мільярди доларів. Адже саме тут лідери галузі вперше демонструють свої останні розробки. Українські літаки цього разу до Франції, на жаль, не полетіли.

Зате в Парижі висадився справжній освітній десант – переймати кращий авіаційний досвід на Ле Бурже поїхала сотня українських студентів, переможців конкурсу Авіатор Фонду Бориса Колеснікова. Одного з них прямо на авіасалоні навіть взяли на роботу.

Від одномісних літачків до одних із найбільших авіалайнерів. На цьогорічному Ле Бурже демонструють понад 140 літаків і вертольотів.

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Серед досягнень – останні розробки світових авіалідерів – компаній Boeing та Airbus. Нові їхні літаки тепер змагаються не в розмірах та місткості, а в безпеці, економічності та ефективності. Ці та інші тенденції студенти ловлять на льоту – в прямому сенсі цього слова.

Наші студенти справді цікаві світовим авіагігантам, пояснюють фахівці. І тому попит на нові інженерні таланти з України тільки зростатиме.

Утім, багато молодих авіаторів налаштовані піднімати вітчизняну галузь. Знання та досвід уже активно переймають.

До слова, Ле Бурже 2019: Ізраїль представив електролітак Alice, що здешевить квитки на перельоти.

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