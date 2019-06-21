100 переможців конкурсу Авіатор на авіашоу Ле Бурже – враження та нові знання

Побачити Париж і легендарне авіашоу Ле Бурже, таку можливість отримали 100 переможців конкурсу Авіатор, який уже увосьме проводить Фонд Бориса Колеснікова. Юнаки і дівчата зі шкільної парти майструють винаходи і генерують революційні ідеї.

Вони складали іспити з математики, вчили технічну англійську, а також історію аерокосмічної галузі. А в фіналі ще й презентували власні авіапроекти. Усе – аби здійснити дитячу мрію й на власні очі побачити Францію, батьківщину одного з найкращих авіашоу на планеті – легендарного Ле Бурже.

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Ці молоді люди не лише знають усе про сучасні тренди в авіації, а й мають власні новаторські проекти: від створення унікальних дронів, до революції в управлінні повітряним рухом. Поглибити знання та перейняти досвід провідних авіагігантів світу їх спеціально привезли на Ле Бурже.

Перед авіашоу – традиційна екскурсія Парижем

Сто українських студентів на власні очі побачили Ейфелеву вежу, Єлисейські поля та Лувр.

Не забувають у Фонді й про ще молодші покоління. У Париж із собою також взяли школярів-старшокласників з Донеччини – це нагорода за перемогу на олімпіадах з фізики, хімії, математики та інших наук. Успіхи в навчанні хлопців і дівчат відзначили походом у французький Діснейленд.

До слова, фонд Віктора Пінчука представив 20 червня в Києві вже 12-й щорічний молодіжний форум стипендіальних програм Завтра.UA і Всесвітні студії.

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