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Помпео: Північний потік-2 загрожує енергобезпеці США

Будівництво російського газопроводу Північний потік-2 загрожує енергетичній безпеці Сполучених штатів.

Північний потік 2

Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що від російського Північного потоку-2 надходить загроза для енергобезпеки не тільки країн ЄС, але й США.

За його словами, завершення будівництва газопроводу негативно позначиться на безпеці Німеччини і США.

Помпео додав, що американські дипломатичні відомства ведуть роботу над тим, щоб енергобезпека була забезпечена не тільки в США, але й в країнах Європи.

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До слова, у Конгресі США підтримали законопроект щодо протидії впливу РФ на Європу в енергосфері.

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