Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуаїдо відновить переговори з представниками Ніколаса Мадуро.

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуаїдо заявив, що переговори з представниками Ніколаса Мадуро відновлять.

За його словами, переговори відбудуться в острівній державі Барбадос, але дати їх проведення наразі немає.

– Зустріч, на якій обговорюватиметься вихід із диктатури відбудеться в острівній державі Барбадос за посередництва Норвегії, – йдеться у повідомленні.

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Гуаїдо вважає, що режим у Венесуелі потрібно змінити за допомогою відставки президента і призначення тимчасового уряду, який підготує проведення виборів за підтримки міжнародного співтовариства.

До слова, німецький Deutsche Bank конфіскував у Венесуели 20 тонн золота.