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Факты / Мир

Гуаидо возобновляет переговоры с представителями Мадуро

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо возобновит переговоры с представителями Николаса Мадуро.

Хуан Гуайдо

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуаидо заявил, что переговоры с представителями Николаса Мадуро возобновят.

По его словам, переговоры состоятся в островном государстве Барбадос, но даты их проведения пока нет.

– Встреча, на которой будет обсуждаться выход из диктатуры состоится в островном государстве Барбадос при посредничестве Норвегии, – говорится в сообщении.

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Гуаидо считает, что режим в Венесуэле нужно изменить с помощью отставки президента и назначения временного правительства, которое подготовит проведение выборов при поддержке международного сообщества.

К слову, немецкий Deutsche Bank конфисковал у Венесуэлы 20 тонн золота.

Источник: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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