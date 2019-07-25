Новоизбранный премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сформировал новое правительство и объявил список новых министров.

Борис Джонсон сформировал новое правительство Великобритании и отдал ключевые должности сторонникам Brexit.

Экс-министр внутренних дел Сажид Джавид получил должность канцлера.

Ушедшая с должности министра по вопросам международного развития в 2017 году Прити Пател стала главой МВД.

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Доминик Рааб возглавил МИД. Он является экс-министром по вопросам Brexit, который ушел в отставку из-за несогласия со стратегией Терезы Мэй по выходу из ЕС.

Министром по вопросам Brexit остался Стивен Барклай.

17 бывших старших министров правительства Мэй ушли или были отправлены в отставку.

Напомним, 24 июля Борис Джонсон стал новым премьер-министром Великобритании вместо Терезы Мэй.