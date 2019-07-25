У центр Лондона вийшли тисячі людей з плакатами через призначення нового прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

У Лондоні проходять масові акції протесту проти призначення нового прем’єр-міністра Бориса Джонсона.

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Його звинувачують у расизмі, ісламофобії та сексизмі. Сам Джонсон не відреагував поки на протести.

Борис Джонсон давно славиться як ексцентричний політик, який неодноразово потрапляв у скандальні ситуації через свої висловлюваня. Факти ICTV найнеоднозначніші висловлювання дипломата.

У серпні 2018 року Борис Джонсон у газеті Telegraph порівняв жінок-мусульманок, які носять одяг, закриваючи все, крім очей, з поштовими скриньками.

– Нерозумно, коли люди вирішують ходити по вулиці в костюмі поштової скриньки, – написав Джонсон.

Крім того, турецького султана Ердогана Джонсон у віршах назвав любителем онанізму та зоофілії.

Дісталося і Хілларі Клінтон, яку він по-дружньому назвав медсестрою-садисткою з божевільні.

Дональд Трамп удостоївся прізвиська абсолютно божевільна людина, яка не може працювати президентом через своє невігластво.

Одного разу залишився незрозумілим і його жарт про Лівію.

Джонсон сказав, що у Лівії будуть дуже хороші пляжі, коли їх очистять від трупів.

Від іронічних висловлювань Джонсона незастрахована навіть королева Єлизавета. Він сказав, що та часто їздить африканськими країнами британської співдружності з любові до натовпу тріумфуючих негренят з прапорцями.

Нагадаємо, 24 липня новим прем’єр-міністром Великобританії замість Терези Мей став Борис Джонсон.