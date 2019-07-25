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Реакція РФ на затримання танкера NEYMA

Росія відреагувала на затримання Україною російського танкера, що блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

Реакція РФ на затримання танкера NEYMA

У Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на затримання російського танкера в Ізмаїлі.

– З’ясовуємо обставини події для застосування адекватних заходів. Якщо йдеться про захоплення росіян в заручники, це буде кваліфіковано як грубе порушення міжнародного права і наслідки не змусять себе чекати, — заявили відомстві.

Міністр закордонних справ РФ вважає, що Зеленський повинен роз’яснити свою позицію щодо інциденту із затриманням в Україні російського танкера.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі Нікополь, Бердянськ і буксир Яни Капу.

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Реакція РФ на затримання танкера NEYMA / 3 фотографии

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25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів Бердянськ і Нікополь і рейдового буксира Яни Капу, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі.

Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.

Джерело: ТАСС

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