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Факты / Мир / Россия

Возвращение РФ в ПАСЕ могут пересмотреть из-за подавления протестов в Москве

Британская делегация инициирует пересмотр возвращения России в ПАСЕ из-за подавления мирных протестов и избиения демонстрантов в Москве.

Возвращение РФ в ПАСЕ могут пересмотреть из-за подавления протестов в Москве

Глава британской делегации в ПАСЕ, Роджер Гейл заявил, что Россия нарушает Конвенцию о правах человека и призвал пересмотреть ее возвращение в состав. Заявление дипломата опубликовал постоянный представитель Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.

Он отметил, что реакция России на мирные демонстрации показывает, почему большинство членов делегации парламента Великобритании было против восстановления прав российской делегации.

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По его словам, Россия не намерена выполнять свои обязательства и подчиняться стандартам ПАРЕ.

Гейл призвал Комитет министров повторно рассмотреть возвращение РФ в состав ПАРЕ в сентябре.

– Картины, которые мы наблюдали в Москве, являются недопустимыми и неслыханными,– написал он.

Ранее в Москве прошел митинг за свободные выборы в Мосгордуму. Всего во время акции были задержаны более тысячи человек. Полиция задерживала и избивала дубинками демонстрантов и просто проходящих мимо людей.

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