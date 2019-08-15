Українська вчена Ольга Дудченко потрапила до рейтингу 35 до 35 за версією журналу MIT Technology Review Массачусетського технологічного інституту.
Українка Ольга Дудченко є випускницею Медичного коледжу Бейлора та Університету Райса в США.
У свої 34 роки вона створила спосіб швидкого визначення послідовності геному.
Для того, щоб визначати організації хромосом у клітині, Ольга Дудченко використовує Hi-C-метод.
Читайте: 100 найвпливовіших людей України – рейтинг НВ
Спочатку цей метод розробили, щоб показати, які фрагменти ДНК перебувають фізично близько один до одного.
У поєднанні з іншими методами й алгоритмами вченої, метод Hi-C допомагає спростити складання геномів.
Крім того, наприкінці 2018 року Ольга Дудченко разом із колегами представила ДНК-зоопарк, в якому є послідовності хромосом для гепарда, червоної панди, бразильського дикобраза та інших 50 видів тварин.
До слова, MIT Technology Review щорічно публікує рейтинг вчених-інноваторів віком до 35 років, які зробили значний внесок у науку.
Раніше Факти ICTV писали про те, що українка вперше потрапила в рейтинг ООН найкращих жінок-підприємців.
Джерело: MIT Technology Review
Фото: MIT Technology Review