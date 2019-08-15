Українська вчена Ольга Дудченко потрапила до рейтингу 35 до 35 за версією журналу MIT Technology Review Массачусетського технологічного інституту.

Українка Ольга Дудченко є випускницею Медичного коледжу Бейлора та Університету Райса в США.

У свої 34 роки вона створила спосіб швидкого визначення послідовності геному.

Для того, щоб визначати організації хромосом у клітині, Ольга Дудченко використовує Hi-C-метод.

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Спочатку цей метод розробили, щоб показати, які фрагменти ДНК перебувають фізично близько один до одного.

У поєднанні з іншими методами й алгоритмами вченої, метод Hi-C допомагає спростити складання геномів.

Крім того, наприкінці 2018 року Ольга Дудченко разом із колегами представила ДНК-зоопарк, в якому є послідовності хромосом для гепарда, червоної панди, бразильського дикобраза та інших 50 видів тварин.

До слова, MIT Technology Review щорічно публікує рейтинг вчених-інноваторів віком до 35 років, які зробили значний внесок у науку.

Раніше Факти ICTV писали про те, що українка вперше потрапила в рейтинг ООН найкращих жінок-підприємців.

Джерело: MIT Technology Review

Фото: MIT Technology Review