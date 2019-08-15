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100 найвпливовіших людей України – рейтинг НВ

Видання Новое Время склало рейтинг 100 найвпливовіших людей України.

Список очолив президент країни Володимир Зеленський, друге місце посів глава Офісу – Андрій Богдан, а третім став Рінат Ахметов.

У першій п’ятірці також Віктор Пінчук. Петро Порошенко, за версією видання, на 8 місці, а глава партії Слуга народу Дмитро Разумков одразу за ним. Замикає десятку депутат від опозиційної платформи Віктор Медведчук.

Завершують сотню – 24 українські моряки, яких торік захопила Росія в Керченській протоці. У цьогорічному рейтингу відразу 35 нових імен.

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Нагадаємо, Еліна Світоліна потрапила у топ-10 найбагатших спортсменок за версією Forbes.

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