100 найвпливовіших людей України – рейтинг НВ

Видання Новое Время склало рейтинг 100 найвпливовіших людей України.

Список очолив президент країни Володимир Зеленський, друге місце посів глава Офісу – Андрій Богдан, а третім став Рінат Ахметов.

У першій п’ятірці також Віктор Пінчук. Петро Порошенко, за версією видання, на 8 місці, а глава партії Слуга народу Дмитро Разумков одразу за ним. Замикає десятку депутат від опозиційної платформи Віктор Медведчук.

Завершують сотню – 24 українські моряки, яких торік захопила Росія в Керченській протоці. У цьогорічному рейтингу відразу 35 нових імен.

Читайте: Amazon очолив рейтинг топ-100 найдорожчих брендів світу

Нагадаємо, Еліна Світоліна потрапила у топ-10 найбагатших спортсменок за версією Forbes.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.