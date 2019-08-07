Володимир Зеленський і Володимир Путін під час телефонної розмови 7 серпня домовилися про можливу зустріч лідерів нормандської четвірки.

Під час телефонних переговорів президенти Росії та України Володимир Путін та Володимир Зеленський домовилися про можливу зустріч лідерів країн нормандського формату.

Робочі групи вже розпочали підготовку документів для підписання на найвищому рівні, пише прес-служба українського президента.

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Також повідомляється, що у розмові з Путіним Зеленський підкреслив, що захищатиме права всіх українців, незалежно від того, де вони знаходяться, і для цього немає необхідності вносити зміни до Конституції України.

Нагадаємо, Зеленський зателефонував Путіну зранку 7 серпня через нові обстріли з боку бойовиків на Донбасі.