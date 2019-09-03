В Україну їдуть американські сенатори, яких не пускає до себе Росія.

Два американських сенатори Кріс Мерфі й Рон Джонсон, яким заборонили в’їзд до Росії, цього тижня відвідають Україну.

– Росія не впускає нас, але ми з Роном Джонсоном приїдемо в Україну, Сербію та Косово цього тижня, щоб продемонструвати двопартійну підтримку новій українській владі й сприяти продовженню діалогу між Белградом і Приштиною, – зазначив Кріс Мерфі.

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Russia wouldn’t let us in, but @RonJohnsonWI and I will be visiting Ukraine, Serbia, and Kosovo this week to demonstrate bipartisan support for the new Ukrainian government and continued dialogue between Belgrade and Pristina. I’m in Berlin today for meetings first. — Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) September 2, 2019

Наприкінці серпня Росія заборонила в’їзд американському демократу Мерфі й республіканцю Джонсону, який є співголовою української групи в американському Сенаті.

До слова, Олександр Данилюк заявив, що Кабінет міністрів створить нову групу для переговорів з Росією щодо транзиту газу.