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Підтримати нову владу: в Україну їдуть американські сенатори

В Україну їдуть американські сенатори, яких не пускає до себе Росія.

Сенат США

Два американських сенатори Кріс Мерфі й Рон Джонсон, яким заборонили в’їзд до Росії, цього тижня відвідають Україну.

– Росія не впускає нас, але ми з Роном Джонсоном приїдемо в Україну, Сербію та Косово цього тижня, щоб продемонструвати двопартійну підтримку новій українській владі й сприяти продовженню діалогу між Белградом і Приштиною, – зазначив Кріс Мерфі.

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Наприкінці серпня Росія заборонила в’їзд американському демократу Мерфі й республіканцю Джонсону, який є співголовою української групи в американському Сенаті.

До слова, Олександр Данилюк заявив, що Кабінет міністрів створить нову групу для переговорів з Росією щодо транзиту газу.

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