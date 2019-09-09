PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Британка одружилася з деревом та взяла його прізвище

У Великій Британії жінка одружилася з деревом, щоб врятувати парк від вирубки.

Британка одружилася з деревом та взяла його прізвище

Мешканка Британії одружилася з деревом і взяла його прізвище Елдер (Elder Бузина, Ред.).

У Кейт Каннінгем є бойфренд і двоє дітей, які також були присутні на церемонії. Вони не одразу зрозуміли наміри жінки, але в результаті підтримали її.

Читайте: Івлєєва та Елджей одружилися

34річна жінка таким чином хоче привернути увагу до кампанії проти будівництва дороги через парк.

Раніше Факти ICTV писали, що Pornhub зняв фільм Найбрудніше порно в історії. Він присвячений проблемі забруднення океану пластиком.

Джерело: Liverpool Echo News

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Британія офіційно відтермінувала Brexit
Британія офіційно відтермінувала Brexit
Борис Джонсон
Краще помру в канаві, ніж проситиму ЄС відкласти Brexit – Джонсон
У Великій Британії підліток втратив зір через чіпси та картоплю фрі
У Великій Британії підліток втратив зір через чіпси та картоплю фрі
У Британії у жінки через укус комара зупинилося серце
У Британії у жінки через укус комара зупинилося серце
російські військові
Військові РФ в Африці: британський Генштаб готовий протистояти групі Вагнера
Ангела Меркель
Ми готові до Brexit без угоди – Меркель
Кращий серед 33 офіцерів з 22 країн: історія британського випускника Артема Бараненка
Кращий серед 33 офіцерів з 22 країн: історія британського випускника Артема Бараненка
Отруєння Скрипаля: Новачок знайшли в крові ще одного поліцейського
Отруєння Скрипаля: Новачок знайшли в крові ще одного поліцейського
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка