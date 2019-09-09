В Великобритании женщина вышла замуж за дерево, чтобы спасти парк от вырубки.
Жительница Британии вышла замуж за дерево и взяла его фамилию Элдер (Elder – Бузина, – Ред.).
У Кейт Каннингем есть бойфренд и двое детей, которые также присутствовали на церемонии. Они не сразу поняли намерения женщины, но в результате поддержали ее и даже присутствовали на церемонии.
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34-летняя женщина таким образом хочет привлечь внимание к кампании против строительства дороги через парк.
Ранее Факты ICTV писали, что Pornhub снял фильм Самое грязное порно в истории. Он посвящен проблеме загрязнения океана пластиком.
Источник: Liverpool Echo News
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