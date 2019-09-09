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Британка вышла замуж за дерево и взяла его фамилию

В Великобритании женщина вышла замуж за дерево, чтобы спасти парк от вырубки.

Британка вышла замуж за дерево и взяла его фамилию

Жительница Британии вышла замуж за дерево и взяла его фамилию Элдер (Elder – Бузина, – Ред.).

У Кейт Каннингем есть бойфренд и двое детей, которые также присутствовали на церемонии. Они не сразу поняли намерения женщины, но в результате поддержали ее и даже присутствовали на церемонии.

Читайте: Ивлеева и Элджей поженились

34-летняя женщина таким образом хочет привлечь внимание к кампании против строительства дороги через парк.

Ранее Факты ICTV писали, что Pornhub снял фильм Самое грязное порно в истории. Он посвящен проблеме загрязнения океана пластиком.

Источник: Liverpool Echo News

Фото: Dreamstime

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