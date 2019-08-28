Pornhub зняв фільм Найбрудніше порно в історії. Він присвячений проблемі забруднення океану пластиком.

Порносайт Pornhub зняв фільм з соціальним підтекстом – Найбрудніше порно в історії. Зйомки проходили на одному з найбільш забруднених пляжів світу. Так Pornhub хоче привернути увагу до проблеми забруднення планети.

Акторська пара LeoLulu спочатку гуляє, а потім займається сексом серед гір сміття і пластику. На фоні видно, як співробітники Pornhub у фірмових костюмах хімзахисту збирають на пляжі сміття.

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Гроші від кожного перегляду фільму перераховуватимуть в некомерційну організацію Ocean Polymers, яка очищає Світовий океан від пластику і переробляє його.

– Забруднення океану стало однією з найбільш значущих глобальних проблем нашого часу, і вона тільки посилюється. Саме тому ми використовуємо нашу платформу, щоб привернути увагу до проблеми і надихнути людей на зміни, – заявив віце-президент Pornhub Корі Прайс.

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