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Факти / Світ

Секс серед сміття і пластику: Pornhub зняв найбрудніше порно у світі

Pornhub зняв фільм Найбрудніше порно в історії. Він присвячений проблемі забруднення океану пластиком.

Секс серед сміття і пластику: Pornhub зняв найбрудніше порно у світі

Порносайт Pornhub зняв фільм з соціальним підтекстом – Найбрудніше порно в історії. Зйомки проходили на одному з найбільш забруднених пляжів світу. Так Pornhub хоче привернути увагу до проблеми забруднення планети.

Акторська пара LeoLulu спочатку гуляє, а потім займається сексом серед гір сміття і пластику. На фоні видно, як співробітники Pornhub у фірмових костюмах хімзахисту збирають на пляжі сміття.

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Гроші від кожного перегляду фільму перераховуватимуть в некомерційну організацію Ocean Polymers, яка очищає Світовий океан від пластику і переробляє його.

– Забруднення океану стало однією з найбільш значущих глобальних проблем нашого часу, і вона тільки посилюється.

Саме тому ми використовуємо нашу платформу, щоб привернути увагу до проблеми і надихнути людей на зміни, – заявив віце-президент Pornhub Корі Прайс.

Раніше Факти ICTV писали, що великі IT-компанії можуть збирати дані користувачів про перегляд порно навіть у режимі інкогніто.

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