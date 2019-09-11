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Зустріч нормандської четвірки може відбутися у вересні – посол Франції

Лідери держав нормандського формату можуть зустрітися до кінця вересня.

Нормандський формат

За словами посла Франції в Україні Етьєна де Понсена, наразі лідери держав нормандського формату обговорють питання проведення зустрічі.

Я можу підтвердити, що наразі відбуваються дуже тісні контакти на рівні президента нашої республіки Макрона з канцлером Німеччини Меркель і водночас із президентами Зеленським і Путіним із надією провести зазначену зустріч ще до кінця поточного місяця, – сказав Етьєн де Понсен.

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До слова, раніше голова МЗС України вадим Пристайко повідомив, що Володимир Зеленський готовий до переговорів на нормандському саміті вже у вересні.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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