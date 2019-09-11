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Факти / Україна

США і Велика Британія можуть приєднатися до нормандського формату – умова

Підключення Великої Британії та США до переговорів у нормандському форматі можливо у разі відсутності результатів у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Нормандський формат

Якщо нинішні сторони переговорів у нормандському форматі (Україна, Росія, Німеччина і Франція) не зможуть досягти результатів, то можливе долучення до діалогу Великої Британії та США.

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Однак це питання ще з Києвом не обговорювалося.

– Президент Зеленський та інші представники українського уряду заявляли, що якщо нинішній нормандський формат, нормандська четвірка не дасть результатів – а вони хочуть результатів – тоді вони розглянуть можливість просити Сполучені Штати і Британію приєднатися. Наскільки мені відомо, офіційного запиту про це поки не надходило, – говорить тимчасовий повірений у справах США в Україні.

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Він зауважив, що і США, і Велика Британія зацікавлені допомогти Україні у мирному вирішенні конфлікту на Донбасі.

– Тому коли запит буде отриманий, ми будемо зацікавлені. Джон Болтон був тут у Києві і була розмова саме про це. І він сказав буквально те ж саме: якщо народ України захоче, щоб ми приєдналися, ми зацікавлені розглянути таку можливість! – запевняє Тейлор.

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що міг би долучитись до переговорів у нормандському форматі в разі потреби.

Джерело: Голос Америки

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