У Франції помер екс-президент Жак Ширак. Біографію політичного довгожителя – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У Франції 26 вересня в колі сім’ї помер Жак Ширак, який був президентом країни з 1995 до 2007 року.

Жак Рене Ширак народився 29 листопада 1932 року в Парижі в сім’ї банківського службовця. Він навчався в ліцеях Карно і Луї-ле-Гран у Парижі, Інституті політичних наук, де в 1954 році отримав диплом політолога.

Через два роки після здобуття вищої освіти Ширак пішов в армію та відправився служити в Алжир, де був поранений під час колоніальної війни.

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У 1957 році він вступив до Національної школи управління, а після закінчення в 1959 році став аудитором у Державній аудиторській палаті.

1962 рік можна вважати початком політичної кар’єри Ширака – служба в апараті уряду Жоржа Помпіду, прем’єр-міністра при президенті Шарля де Голля.

З 1965 до 1977 роки Ширак – член міської ради Сен-Фреоль.

З1967 до 1968 – держсекретар з соціальних питань.

У 1968-1971 – держсекретар з економічних і фінансових питань.

З 1969 року – скарбник Фонду Клода Помпіду.

З 1970 до березеня 1979 – президент Ради департаменту Коррез.

1972-1973 – міністр сільського господарства і сільського розвитку.

У 1974-му Ширак призначений міністром внутрішніх справ.

Після смерті Помпіду, Ширак стає прем’єр-міністром за президентства Валері Жискар д’Естен.

Однак через розбіжності з очільником держави через два роки Ширак іде у відставку.

20 березня 1977 року Ширака обирають мером Парижа, цю посаду він займав до 1995. У 1979 році стає членом Європарламенту, а в 1980 залишає цю посаду.

У 1981 році він вперше бере участь у президентських виборах і програє Франсуа Міттерану та знову стає прем’єр-міністром.

У 1988 році він вдруге програє Міттерану на президентських перегонах і йде з посади голови кабінету міністрів.

У травні 1995 року, перемігши Ліонеля Жоспена, Ширак стає президентом Франції. У травні 2002 року він був переобраний президентом.

Раніше Факти ICTV писали, що колишній президент Зімбабве Роберт Мугабе помер 6 вересня у віці 95 років.