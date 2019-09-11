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Факти / Світ

Помер легендарний трейдер Томас Бун Пікенс

Томас Бун Пікенс помер на 92 році життя.

Умер Томас Бун Пикенс

Томас Бун Пікенс – легендарний трейдер, корпоративний рейдер, візіонер-енергетик і філантроп помер у середу, 11 вересня.

Техаський підприємець в галузі нафти і газу, чий життєвий шлях охопив роботу корпоративного рейдера, захисника прав акціонерів та полеміста, що не має права на політичний консерватизм.

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Його речник Джей Россер підтвердив смерть магната.

Пікенс, давній житель Далласа, помер природньою смертю. У 2017 році він  отримав низку травм голови після падіння з висоти.

Раніше Факти ICTV писали, що відомий радянський і російський актор Олександр Числов помер в одній з московських лікарень.

Фото: Dreamstime

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