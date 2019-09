Томас Бун Пікенс – легендарний трейдер, корпоративний рейдер, візіонер-енергетик і філантроп помер у середу, 11 вересня.

Техаський підприємець в галузі нафти і газу, чий життєвий шлях охопив роботу корпоративного рейдера, захисника прав акціонерів та полеміста, що не має права на політичний консерватизм.

Читайте: Помер фотограф Пітер Ліндберг

Його речник Джей Россер підтвердив смерть магната.

It is with great sadness that we announce the passing of T. Boone Pickens on September 11, 2019. #RIPBoone https://t.co/w6bt9d22GL pic.twitter.com/PhCvOnOpfs

— T. Boone Pickens (@boonepickens) September 11, 2019