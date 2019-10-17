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США знищили свою колишню базу в Сирії

Американські винищувачі завдали удару по своїй колишній базі в Сирії, де зберігалися боєприпаси та військове спорядження.

США знищили свою колишню базу в Сирії

Полковник Майлс Кеггінс, який відповідає за зв’язки з громадськістю у штабі коаліційного угруповання в Іраку, повідомив, що авіаудар в колишню базу США завдали за допомогою двох літаків F-15.

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Атаку здійснили з ціллю знищити цементний завод компанії Lafarge неподалік від Алеппо, в якому раніше знаходився склад боєприпасів.

Нагадаємо, війська Туреччини увійшли на територію Сирії 9 жовтня. Через це війська США провели передислокацію на півночі Сирії, щоб не заважати Туреччині.

Раніше у НАТО закликали Туреччину уникати у Сирії будь-яких дій, що можуть призвести до ескалації в країні.

Джерело: CNN

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