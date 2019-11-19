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Факти / Україна

Польща затримала 19 українців за запитами РФ в Інтерпол

МЗС України запобігло передачі Росії затриманих у Польщі громадян України.

польша полиция

На території Польщі затримано 19 громадян України за запитами Росії в Інтерпол. Про це розповіли в МЗС України.

У відомстві додали, що дипломатам вдалося запобігти видачі російській стороні двох українців.

За повідомленням МЗС незрозуміло, чи входять вони до числа 19 затриманих або було затримано 21 особу.

Читайте: Працював на розвідку РФ: у Польщі затримали шпигуна

Також не уточнюється, чи були видані Росії решта українців, або вони продовжують перебувати у Польщі.

Як повідомлялося, у Польщі за запитом Росії затримали ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура.

Джерело: ЛІГА.net

Фото: Dreamstime

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