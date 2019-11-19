МЗС України запобігло передачі Росії затриманих у Польщі громадян України.
На території Польщі затримано 19 громадян України за запитами Росії в Інтерпол. Про це розповіли в МЗС України.
У відомстві додали, що дипломатам вдалося запобігти видачі російській стороні двох українців.
За повідомленням МЗС незрозуміло, чи входять вони до числа 19 затриманих або було затримано 21 особу.
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Також не уточнюється, чи були видані Росії решта українців, або вони продовжують перебувати у Польщі.
Як повідомлялося, у Польщі за запитом Росії затримали ветерана війни на Донбасі Ігоря Мазура.
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