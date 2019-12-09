Зустріч у нормандському форматі призупинили

Зустріч лідерів нормандської четвірки в Парижі призупинили заради діалогу Зеленського з Путіним.

У Парижі (Франція) призупинили зустріч лідерів Франції, Німеччини, Росії та України, яка уже тривала понад дві години.

– Переговори лідерів країн нормандської четвірки перервано заради двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Російської Федерації Володимира Путіна. Наразі розпочалася зустріч двох глав держав. Потому відновляться переговори у чотиристоронньому форматі, – зазначили в Офісі президента України.

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Після цих переговорів розпочалася зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна в рамках нормандського саміту.

Стало відомо, що на двосторонніх переговорах Україна – Росія присутні міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель і виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, помічник Зеленського Андрій Єрмак, а також міністр енергетики РФ Олександр Новак, глава Газпрому Олексій Міллер і помічники Путіна Владислав Сурков.