PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Зустріч у нормандському форматі призупинили

Зустріч лідерів нормандської четвірки в Парижі призупинили заради діалогу Зеленського з Путіним.

Зустріч у нормандському форматі призупинили

У Парижі (Франція) призупинили зустріч лідерів Франції, Німеччини, Росії та України, яка уже тривала понад дві години.

– Переговори лідерів країн нормандської четвірки перервано заради двосторонньої зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента Російської Федерації Володимира Путіна. Наразі розпочалася зустріч двох глав держав. Потому відновляться переговори у чотиристоронньому форматі, – зазначили в Офісі президента України. 

Читайте: Нормандська зустріч 9 грудня онлайн

Після цих переговорів розпочалася зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна в рамках нормандського саміту.

Стало відомо, що на двосторонніх переговорах Україна – Росія присутні міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель і виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, помічник Зеленського Андрій Єрмак, а також міністр енергетики РФ Олександр Новак, глава Газпрому Олексій Міллер і помічники Путіна Владислав Сурков.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зустріч Путіна та Зеленського стартувала
Зустріч Путіна та Зеленського стартувала
Нормандський формат
Зустріч нормандської четвірки у Парижі (ОНЛАЙН)
Червона риба, хамон і сир: чим годують журналістів на нормандському саміті
Червона риба, хамон і сир: чим годують журналістів на нормандському саміті
Нормандська зустріч триватиме кілька годин – що обговорюють саме зараз
Нормандська зустріч триватиме кілька годин – що обговорюють саме зараз
Путін кланяється Зеленському. Хороший знак: реакція соцмережі на зустріч президентів
Путін кланяється Зеленському. Хороший знак: реакція соцмережі на зустріч президентів
Путін запізнився на нормандську зустріч – таймінг саміту змінили
Путін запізнився на нормандську зустріч – таймінг саміту змінили
Зеленський і Путін потиснули один одному руки на нормандській зустрічі – Пєсков
Зеленський і Путін потиснули один одному руки на нормандській зустрічі – Пєсков
Поїхали? Як Зеленський виїжджав на нормандський саміт у Парижі
Поїхали? Як Зеленський виїжджав на нормандський саміт у Парижі
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка