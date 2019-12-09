Зустріч Путіна та Зеленського стартувала

У Парижі почалася зустріч президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна в рамках нормандського саміту.

У Парижі під час нормандського саміту стартувала перша зустріч віч-на-віч президента України Володимира Зеленського та очільника Кремля Володимира Путіна.

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На зустрічі Путіна та Зеленського присутні міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель і виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко, помічник Зеленського Андрій Єрмак, а також міністр енергетики РФ Олександр Новак, глава Газпрому Олексій Міллер і помічники Путіна Владислав Сурков.

Протокол відвів на зустріч Путіна і Зеленського близько 45 хв. Хоча раніше помічник президента РФ Юрій Ушаков говорив, що розмова не обмежена за часом.

Для Зеленського це перша особиста зустріч з Путіним з моменту обрання президентом України. Раніше лідери країн спілкувалися лише телефоном.

Раніше Факти ICTV писали, що Зеленськи та Путін під час знайомства в рамках нормандського саміту потиснули один одному руки. Однак прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков зазначив, що рукостискання було не під прицілами камер журналістів, а в кулуарах.