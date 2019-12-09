Український лідер Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін під час знайомства потиснули один одному руки.
Президент України та очільник Кремля Володимир Путін під час знайомства в рамках нормандського саміту потиснули один одному руки.
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Однак прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков зазначив, що рукостискання було не під прицілами камер журналістів, а в кулуарах.
Зустріч лідерів України та Росії пройде перед підсумковою прес-конференцією саміту.
Крім того, міністр енергетики України Олексій Оржель та виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко можуть взяти участь у двосторонній зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, яка відбудеться після нормандського саміту.
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