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Зеленський і Путін потиснули один одному руки на нормандській зустрічі – Пєсков

Український лідер Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін під час знайомства потиснули один одному руки.

Зеленський і Путін потиснули один одному руки на нормандській зустрічі – Пєсков

Президент України та очільник Кремля Володимир Путін під час знайомства в рамках нормандського саміту потиснули один одному руки.

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Однак прес-секретар російського лідера Дмитро Пєсков зазначив, що рукостискання було не під прицілами камер журналістів, а в кулуарах.

Зустріч лідерів України та Росії пройде перед підсумковою прес-конференцією саміту.

Крім того, міністр енергетики України Олексій Оржель та виконавчий директор Нафтогазу Юрій Вітренко можуть взяти участь у двосторонній зустрічі Володимира Зеленського і Володимира Путіна, яка відбудеться після нормандського саміту.

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