Встреча Путина и Зеленского стартовала

В Париже началась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина в рамках нормандского саммита.

В Париже во время нормандского саммита стартовала первая встреча лицом к лицу президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина.

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На встрече Путина и Зеленского присутствуют присутствуют министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель и исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко, помощник Зеленского Андрей Ермак, а также министр энергетики РФ Александр Новак, глава Газпрома Алексей Миллер и помощники Путина Владислав Сурков.

Протокол отвел на встречу Путина и Зеленского порядка 45 мин. Хотя ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что разговор не ограничен по времени.

Для Зеленского это первая личная встреча с Путиным с момента избрания президентом Украины. Ранее лидеры стран общались только по телефону.

Ранее Факты ICTV писали, что Зеленский и Путин во время знакомства в рамках нормандского саммита пожали друг другу руки. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что рукопожатие было не под прицелами камер журналистов, а в кулуарах.