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Факти / Світ

Спостереження за припиненням вогню на Донбасі вестимуть цілодобово – Меркель

На нормандському саміті домовилися про розширення мандата ОБСЄ на Донбасі. Так, місія буде ввести спостереження за дотриманням режиму тиші не 12 годин, а 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Спостереження за припиненням вогню на Донбасі вестимуть цілодобово – Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що сторони під час нормандської зустрічі домовилися про продовження особливого статусу на Донбасі, про розмінування до 2023 року.

– До кінця 2019 року заплановано припинити вогонь. Далі ми будемо покращувати спостереження за припиненням вогню. Йдеться про спостереження 24 години на добу, 7 днів на тиждень, – зазначила Меркель.

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