Спостереження за припиненням вогню на Донбасі вестимуть цілодобово – Меркель

На нормандському саміті домовилися про розширення мандата ОБСЄ на Донбасі. Так, місія буде ввести спостереження за дотриманням режиму тиші не 12 годин, а 24 години на добу, 7 днів на тиждень.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що сторони під час нормандської зустрічі домовилися про продовження особливого статусу на Донбасі, про розмінування до 2023 року.