Екоативістка Ґретою Тунберґ стала Людиною року за версією журналу Time.
Людиною року 2019 за версією журналу Time стала 16-річна екоактивістка зі Швеції Ґрета Тунберґ.
Про своє рішення видання оголосило 11 грудня і розмістило фотографію Ґрети на своїй обкладинці.
.@GretaThunberg is TIME’s 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6
— TIME (@TIME) December 11, 2019
Читайте: Ґрета Тунберґ відмовилася від $50 тис. екологічної премії
Нагадаємо, Ґрета Тунберґ стала відомою у 2018 році. Саме в цей час аномальна спека призвела до масштабних лісових пожеж.
Тоді вона вирішила до загальних виборів у Швеції не відвідувати школу, а сидіти під парламентом і вимагати, щоб уряд дотримувався Паризької угоди і зменшив викиди вуглецю.
У такий спосіб екоактивістка намагалася привернути увагу до проблем клімату.
Що ще відомо про Ґрету Тунберґ, ви можете прочитати у матеріалі Фактів ICTV.