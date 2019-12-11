PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Time назвав Ґрету Тунберґ людиною року

Екоативістка Ґретою Тунберґ стала Людиною року за версією журналу Time.

грета тунберг

Людиною року 2019 за версією журналу Time стала 16-річна екоактивістка зі Швеції Ґрета Тунберґ.

Про своє рішення видання оголосило 11 грудня і розмістило фотографію Ґрети на своїй обкладинці.

Читайте: Ґрета Тунберґ відмовилася від $50 тис. екологічної премії

Нагадаємо, Ґрета Тунберґ стала відомою у 2018 році. Саме в цей час аномальна спека призвела до масштабних лісових пожеж.

Тоді вона вирішила до загальних виборів у Швеції не відвідувати школу, а сидіти під парламентом і вимагати, щоб уряд дотримувався Паризької угоди і зменшив викиди вуглецю.

У такий спосіб екоактивістка намагалася привернути увагу до проблем клімату.

Що ще відомо про Ґрету Тунберґ, ви можете прочитати у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Ґрета Тунберґ
Паскудниця! Президент Бразилії вилаяв Ґрету Тунберґ через її твіт
Володимир Путін
З Трампом і Ґретою Тунберґ, але без Путіна: Time представив шорт-лист Людини року
Нічого не добилися: Тунберґ розчарувалася в екоактивізмі
Нічого не добилися: Тунберґ розчарувалася в екоактивізмі
Шварценеггер покатався на велосипедах з Ґретою Тунберґ
Шварценеггер покатався на велосипедах з Ґретою Тунберґ
Іспанія перевезе Тунберґ через Атлантику для участі в саміті ООН
Іспанія перевезе Тунберґ через Атлантику для участі в саміті ООН
Ґрета Тунберґ
Ґрета Тунберґ відмовилася від $50 тис. екологічної премії
Ґрета Тунберґ
В Італії тренер назвав Ґрету Тунберґ маленькою повією, його відразу звільнили
Шварценеггер і Тунберґ
Шварценеггер надасть Ґреті Тунберґ Tesla Model 3
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка