Людиною року 2019 за версією журналу Time стала 16-річна екоактивістка зі Швеції Ґрета Тунберґ.

Про своє рішення видання оголосило 11 грудня і розмістило фотографію Ґрети на своїй обкладинці.

.@GretaThunberg is TIME’s 2019 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/YZ7U6Up76v pic.twitter.com/SWALBfeGl6

— TIME (@TIME) December 11, 2019