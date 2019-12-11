Екоативістка Ґретою Тунберґ стала Людиною року за версією журналу Time.

Людиною року 2019 за версією журналу Time стала 16-річна екоактивістка зі Швеції Ґрета Тунберґ.

Про своє рішення видання оголосило 11 грудня і розмістило фотографію Ґрети на своїй обкладинці.

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Нагадаємо, Ґрета Тунберґ стала відомою у 2018 році. Саме в цей час аномальна спека призвела до масштабних лісових пожеж.

Тоді вона вирішила до загальних виборів у Швеції не відвідувати школу, а сидіти під парламентом і вимагати, щоб уряд дотримувався Паризької угоди і зменшив викиди вуглецю.

У такий спосіб екоактивістка намагалася привернути увагу до проблем клімату.

Що ще відомо про Ґрету Тунберґ, ви можете прочитати у матеріалі Фактів ICTV.