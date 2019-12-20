Результатом відеоконференції ТКГ може стати обмін полоненими – Боднар

Під час відеоконференції ТКГ можуть домовитися про обмін полоненими до кінця 2019 року.

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час години запитань до уряду заявив, що робота над обміном полоненими все ще ведеться.

Він сподівається, що результатом відеоконференції Тристоронньої контактної групи стане домовленість про обмін полоненими.

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Боднар також прокоментував слова президента РФ Володимира Путіна про те, що східна частина України і Причорномор’я є “споконвічно російськими територіями”.

– Ми однозначно це засуджуємо, і жодний наратив Путіна, і жодні його вигадки не працюватимуть для нас. Більш того, давайте звернемося до історії – хто кому належав? Колись свого часу Москва була підпорядкована Києву. Так що давайте говорити про коріння, а не про наслідки, – сказав заступник міністра.

Він додав, що сьогодні МЗС випустить офіційну заяву щодо цього.

До слова, спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік заявив, що для першого етапу обміну полоненими необхідно здійснити ще деякі кроки.