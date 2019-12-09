На Чернігівщині троє дітей отруїлися невідомою речовиною, найменший помер

У Чернігівській області троє дітей отруїлися невідомою речовиною. Одна дитина померла в реанімації.
Троє дітей з села Стахорщина Новгород-Сіверського району з отруєнням госпіталізували до місцевої районної лікарні.
9-річний хлопчик помер в лікарні у реанімаційному відділенні.
У стані середньої тяжкості перебуває двоє дітей віком 12 і 14 років.
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Остаточний діагноз встановлюють. За попередньою інформацією, діти, ймовірно, з’їли корінь рослини борщівник та запили його водою з річки.
Раніше Факти ICTV писали, що на Полтавщині через отруєння небезпечними парами загинули троє людей.
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