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Факти / Надзвичайні події

На Чернігівщині троє дітей отруїлися невідомою речовиною, найменший помер

У Чернігівській області троє дітей отруїлися невідомою речовиною. Одна дитина померла в реанімації.

На Чернігівщині троє дітей отруїлися невідомою речовиною, найменший помер

Троє дітей з села Стахорщина Новгород-Сіверського району з отруєнням госпіталізували до місцевої районної лікарні.

9-річний хлопчик помер в лікарні у реанімаційному відділенні.

У стані середньої тяжкості перебуває двоє дітей віком 12 і 14 років.

Читайте: На Рівненщині 12 школярів отруїлися китайськими цукерками

Остаточний діагноз встановлюють. За попередньою інформацією, діти, ймовірно, з’їли корінь рослини борщівник та запили його водою з річки.

Раніше Факти ICTV писали, що на Полтавщині через отруєння небезпечними парами загинули троє людей.

Джерело: ДСНС

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