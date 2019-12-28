Іноземні туристи збільшили свої витрати в Україні

Найбільше в Україну приїжджає громадян країн Європейського Союзу.

Обсяг експорту послуг за статтею Подорожі за січень-вересень 2019 року склав $1,353 млрд , що на 13,8% більше, ніж за аналогічний період 2018 року.

За даними НБУ, туристи з Європи витратили в Україні $507 млн, що на 18,5% більше, ніж рік тому.

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Водночас, жителі Росії витратили в Україні $259 млн, що на 22,7% більше, ніж за 9 місяців 2018 року.

НБУ наводить дані Державної прикордонної служби, згідно з якими за 9 місяців 2019 року Україну відвідало 10,731 млн іноземців, що на 4,7% менше, ніж минулого року.

Водночас кількість туристів з країн ЄС зросла на 1,5% до 3,214 млн осіб, а з території Росії – скоротилася на 12,3 % до 1,244 млн чоловік.

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