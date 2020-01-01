У новорічну ніч в Австралії зібрали $1 млн для допомоги потерпілим від пожеж

Під час святкування Нового року в Сіднеї зібрали мільйон доларів для громад, що потерпіли від лісових пожеж.

Мерія вирішила провести традиційні новорічні феєрверки, попри заклики цього року утриматись від святкувань з огляду на нищівні пожежі, що спустошують великі регіони країни.

Під час святкувань у Сіднеї вдалось зібрати мільйон доларів для громад, що потерпіли від пожеж.

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Над мостом під час феєрверків розмістили заклик робити пожертви на користь потерпілих від пожеж.

Нагадаємо, через масштабні лісові пожежі влада Австралії оголосила надзвичайний стан щонайменше на тиждень.

Джерело: Голос Америки

Фото: Reuters