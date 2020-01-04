До боротьби з масштабними лісовими пожежами в Австралії планують залучити близько 3 тис. військових запасу.

Прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що вперше в історії країни до гасіння лісових пожеж залучать військовослужбовців.

Йдеться про приблизно 3 тис. військових, які перебувають в запасі.

Наразі допомога у боротьбі з масштабними пожежами потрібна у штатах Південна Австралія, Вікторія і Новий Південний Уельс.

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Головним завданням трьох робочих груп в зазначених штатах буде забезпечення жителів продовольством, виявлення потенційно небезпечних областей і допомога в евакуації.

Гасінням пожеж займаються близько 3,6 тис. пожежних. Розповсюдженню вогню сприяють сильний вітер і спека, яка б’є рекорди останніх 80 років.

Деяких пожежних відкликали для їх власної безпеки.

До слова, 19 грудня влада Австралії оголосила надзвичайний стан через масштабні лісові пожежі.