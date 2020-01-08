PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Списки загиблих у катастрофі Boeing 737 МАУ в Тегерані

Список загиблих громадян України в результаті аварії літака МАУ Boeing 737 в Тегерані (Іран) – читайте на Фактах ICTV.

Списки загиблих у катастрофі Boeing 737 МАУ в Тегерані

Інформаційне агентство іранських студентів (ISNA) опублікувало список загиблих в результаті авіакатастрофи літака МАУ Boeing 737 в Тегерані (Іран).

Читайте: Перше відео з місця катастрофи літака МАУ Boeing 737 в Тегерані

Однак файли опубліковані арабською мовою, а інформацію англійською заблюрили, але кілька прізвищ вдається прочитати. Проте згодом з’явилися списки загиблих англійською мовою.

– За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії МАУ, який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося два громадянина України та дев’ять членів екіпажу – також громадяни України, – зазначили у РНБО.

Попередній список загиблих українців в катастрофі літака МАУ Boeing 737:

  1. Сергій Хоменко
  2. Катерина Стадник
  3. Марина Микитюк
  4. Валерія Овчарук
  5. Володимир Гапоненко
  6. Юлія Сологуб
  7. Ольга Кобюк
  8. Олена Малахова
  9. Олексій Наумкин
  10. Ігор Матков
  11. Денис Лихно

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко привів попередні дані про громадянство загиблих:

  • Іран – 82;
  • Канада – 63;
  • Україна – 2 + 9 (екіпаж);
  • Швеція – 10;
  • Афганістан – 4;
  • Німеччина – 3;
  • Велика Британія – 3
Списки загиблих у катастрофі Boeing 737 МАУ в Тегерані / 11 фотографий

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.  Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Причиною авіакатастрофи стало загоряння двигуна.

Фото: Aviation Newsroom

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані
Літак МАУ розбився в Ірані – реакція світових ЗМІ
Трагічний ранок: лідери держав співчувають після падіння Boeing 737
Трагічний ранок: лідери держав співчувають після падіння Boeing 737
Рідних жертв катастрофи Boeing 737 МАУ вивезли з Борисполя, їм нададуть допомогу
Рідних жертв катастрофи Boeing 737 МАУ вивезли з Борисполя, їм нададуть допомогу
Катастрофа Boeing 737-800 в Ірані – дві людини не сіли на борт лайнера
Катастрофа Boeing 737-800 в Ірані – дві людини не сіли на борт лайнера
Українським авіакомпаніям заборонили літати над Іраном
Українським авіакомпаніям заборонили літати над Іраном
Теракт чи несправність: можливі причини катастрофи Boeing 737 МАУ в Ірані
Теракт чи несправність: можливі причини катастрофи Boeing 737 МАУ в Ірані
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: чому Україна може піддатися терористичним атакам
Авіакатастрофа МАУ в Ірані: чому Україна може піддатися терористичним атакам
На місці катастрофи літака МАУ знайшли зворушливу записку іранського студента
На місці катастрофи літака МАУ знайшли зворушливу записку іранського студента
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка