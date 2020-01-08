Список загиблих громадян України в результаті аварії літака МАУ Boeing 737 в Тегерані (Іран) – читайте на Фактах ICTV.
Інформаційне агентство іранських студентів (ISNA) опублікувало список загиблих в результаті авіакатастрофи літака МАУ Boeing 737 в Тегерані (Іран).
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Однак файли опубліковані арабською мовою, а інформацію англійською заблюрили, але кілька прізвищ вдається прочитати. Проте згодом з’явилися списки загиблих англійською мовою.
– За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії МАУ, який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося два громадянина України та дев’ять членів екіпажу – також громадяни України, – зазначили у РНБО.
Попередній список загиблих українців в катастрофі літака МАУ Boeing 737:
- Сергій Хоменко
- Катерина Стадник
- Марина Микитюк
- Валерія Овчарук
- Володимир Гапоненко
- Юлія Сологуб
- Ольга Кобюк
- Олена Малахова
- Олексій Наумкин
- Ігор Матков
- Денис Лихно
Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко привів попередні дані про громадянство загиблих:
- Іран – 82;
- Канада – 63;
- Україна – 2 + 9 (екіпаж);
- Швеція – 10;
- Афганістан – 4;
- Німеччина – 3;
- Велика Британія – 3
Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.
Причиною авіакатастрофи стало загоряння двигуна.
Фото: Aviation Newsroom