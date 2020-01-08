Список загиблих громадян України в результаті аварії літака МАУ Boeing 737 в Тегерані (Іран) – читайте на Фактах ICTV.

Інформаційне агентство іранських студентів (ISNA) опублікувало список загиблих в результаті авіакатастрофи літака МАУ Boeing 737 в Тегерані (Іран).

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Однак файли опубліковані арабською мовою, а інформацію англійською заблюрили, але кілька прізвищ вдається прочитати. Проте згодом з’явилися списки загиблих англійською мовою.

– За оперативною інформацією, на борту Boeing 737 рейсу PS 752 авіакомпанії МАУ, який розбився після вильоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані, знаходилося два громадянина України та дев’ять членів екіпажу – також громадяни України, – зазначили у РНБО.

Попередній список загиблих українців в катастрофі літака МАУ Boeing 737:

Сергій Хоменко Катерина Стадник Марина Микитюк Валерія Овчарук Володимир Гапоненко Юлія Сологуб Ольга Кобюк Олена Малахова Олексій Наумкин Ігор Матков Денис Лихно

Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко привів попередні дані про громадянство загиблих:

Іран – 82;

Канада – 63;

Україна – 2 + 9 (екіпаж);

Швеція – 10;

Афганістан – 4;

Німеччина – 3;

Велика Британія – 3











































Списки загиблих у катастрофі Boeing 737 МАУ в Тегерані / 11 фотографий

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Причиною авіакатастрофи стало загоряння двигуна.

Фото: Aviation Newsroom