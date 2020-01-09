Услід за Трюдо Джонсон припустив, що саме Іран збив Boeing 737

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що існує багато інформації, яка доводить причетність Ірану до збиття українського літака МАУ в Тегерані.

Борис Джонсон наголосив, що існує маса інформації про те, що український лайнер був збитий іранською ракетою поверхня-повітря.

– Український Boeing міг бути ненавмисно збитий іранською ракетою земля-повітря, – заявив британський прем’єр Джонсон.

При цьому Джонсон нагадав, що в катастрофі загинули четверо підданих Великої Британії.

Full statement from Boris Johnson on Ukrainian Airlines flight 752, which crashed on Wednesday. pic.twitter.com/ztsDI04NeM — Daniel Hewitt (@DanielHewittITV) January 9, 2020

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що український літак МАУ в Тегерані збила ракета – на це вказують дані канадської розвідки та союзників країни.

Він заявив, що за розвідувальними даними з декількох джерел український літак був випадково збитий Іраном.