Boeing 737 МАУ випадково збила іранська ракета – Newsweek

Джерела в Пентагоні вважають, що Boeing 737 МАУ був випадково збитий іранською ракетою.
Boeing 737 МАУ в Тегерані могли випадково збити сили ППО Ірану, вважають джерела в Пентагоні.
При цьому, на їхню думку, літак, швидше за все, уражений ракетою, випущеною з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу Тор.
Ненавмисне знищення Boeing 737 іранськими ППО також підтвердили джерела в розвідці США та співробітник іракської розвідки.
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Журналіст CBS News Кріс Ван Клейвен написав у Twitter, що американські чиновники також дотримуються цієї версії.
– Американська розвідка вловила сигнал іранського радара, а також зафіксувала два спалахи пуску ракет, ймовірно, ЗРК Тор, після чого послідував інфрачервоний спалах від вибуху, – написав він.
.@cbsnews: US officials are confident Ukrainian Flt 752 was shot down by Iran. US intelligence picked up signals of the radar being turned on & satellite detected infrared blips of 2 missile launches, probably SA-15s, followed shortly by another infrared blip of an explosion.
— Kris Van Cleave (@krisvancleave) January 9, 2020
Але офіційно Пентагон відмовляється коментувати інформацію про те, що літак МАУ був збитий іранською ракетою.
Україна розглядає кілька версій катастрофи літака МАУ в Ірані. Яка з них найвірогідніша?
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Джерело: Newsweek