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Boeing 737 МАУ випадково збила іранська ракета – Newsweek

Джерела в Пентагоні вважають, що Boeing 737 МАУ був випадково збитий іранською ракетою.

Авіакатастрофа Boeing 737 МАУ в Ірані

Boeing 737 МАУ в Тегерані могли випадково збити сили ППО Ірану, вважають джерела в Пентагоні.

При цьому, на їхню думку, літак, швидше за все, уражений ракетою, випущеною з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу Тор.

Ненавмисне знищення Boeing 737 іранськими ППО також підтвердили джерела в розвідці США та співробітник іракської розвідки.

Читайте: Літак МАУ намагався повернутися в аеропорт Тегерана – попередня доповідь

Журналіст CBS News Кріс Ван Клейвен написав у Twitter, що американські чиновники також дотримуються цієї версії.

– Американська розвідка вловила сигнал іранського радара, а також зафіксувала два спалахи пуску ракет, ймовірно, ЗРК Тор, після чого послідував інфрачервоний спалах від вибуху, – написав він.

 

Але офіційно Пентагон відмовляється коментувати інформацію про те, що літак МАУ був збитий іранською ракетою.

Україна розглядає кілька версій катастрофи літака МАУ в Ірані. Яка з них найвірогідніша?

Результати

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що комісія України, яка займається розслідуванням авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані, розглядає чотири головні версії, серед яких і можливе ураження Boeing 737 ракетою ЗРК Тор.

Джерело: Newsweek

Фото: Getty Images

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