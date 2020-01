Boeing 737 МАУ випадково збила іранська ракета – Newsweek

Boeing 737 МАУ в Тегерані могли випадково збити сили ППО Ірану, вважають джерела в Пентагоні.

При цьому, на їхню думку, літак, швидше за все, уражений ракетою, випущеною з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу Тор.

Ненавмисне знищення Boeing 737 іранськими ППО також підтвердили джерела в розвідці США та співробітник іракської розвідки.

Журналіст CBS News Кріс Ван Клейвен написав у Twitter, що американські чиновники також дотримуються цієї версії.

.@cbsnews: US officials are confident Ukrainian Flt 752 was shot down by Iran. US intelligence picked up signals of the radar being turned on & satellite detected infrared blips of 2 missile launches, probably SA-15s, followed shortly by another infrared blip of an explosion.

— Kris Van Cleave (@krisvancleave) January 9, 2020