Boeing 737 МАУ випадково збила іранська ракета – Newsweek

Джерела в Пентагоні вважають, що Boeing 737 МАУ був випадково збитий іранською ракетою.

Boeing 737 МАУ в Тегерані могли випадково збити сили ППО Ірану, вважають джерела в Пентагоні.

При цьому, на їхню думку, літак, швидше за все, уражений ракетою, випущеною з розробленого в Росії зенітно-ракетного комплексу Тор.

Ненавмисне знищення Boeing 737 іранськими ППО також підтвердили джерела в розвідці США та співробітник іракської розвідки.

Читайте: Літак МАУ намагався повернутися в аеропорт Тегерана – попередня доповідь

Журналіст CBS News Кріс Ван Клейвен написав у Twitter, що американські чиновники також дотримуються цієї версії.

– Американська розвідка вловила сигнал іранського радара, а також зафіксувала два спалахи пуску ракет, ймовірно, ЗРК Тор, після чого послідував інфрачервоний спалах від вибуху, – написав він.

.@cbsnews: US officials are confident Ukrainian Flt 752 was shot down by Iran. US intelligence picked up signals of the radar being turned on & satellite detected infrared blips of 2 missile launches, probably SA-15s, followed shortly by another infrared blip of an explosion. — Kris Van Cleave (@krisvancleave) January 9, 2020

Але офіційно Пентагон відмовляється коментувати інформацію про те, що літак МАУ був збитий іранською ракетою.

Україна розглядає кілька версій катастрофи літака МАУ в Ірані. Яка з них найвірогідніша? Зіткнення з безпілотником або іншим літаючим об’єктом

Ураження ракетою ЗРК Тор

Руйнування і вибух двигуна з технічних причин

Теракт на борту Результати Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що комісія України, яка займається розслідуванням авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані, розглядає чотири головні версії, серед яких і можливе ураження Boeing 737 ракетою ЗРК Тор.

Джерело: Newsweek