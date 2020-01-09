Український літак МАУ збила іранська ракета – Трюдо

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що український літак в Ірані збила ракета.

На брифінгу прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що український літак МАУ в Тегерані збила ракета – на це вказують дані канадської розвідки та союзників країни.

Він заявив, що за розвідувальними даними з декількох джерел український літак був випадково збитий Іраном.

– У нас є дані розвідки — як канадської, так і союзників — які вказують на те, що літак збила іранська ракета земля-повітря, — сказав Трюдо.

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Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту через технічні неполадки розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України. Більшість пасажирів літака були громадянами Ірану.

Внаслідок катастрофи загинули 11 українців. Підготовлено спеціальні борти для відправки в Тегеран лінією МЗС і Міноборони для вивезення тіл загиблих.

Авіакомпанія МАУ ухвалила рішення щодо призупинення виконання власних рейсів до Тегерана на невизначений термін.