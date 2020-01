Вслед за Трюдо Джонсон предположил, что именно Иран сбил Boeing 737

Борис Джонсон отметил, что существует масса информации о том, что украинский лайнер был сбит иранской ракетой земля-воздух.

При этом Джонсон напомнил, что в катастрофе погибли четверо подданных Великобритании.

Full statement from Boris Johnson on Ukrainian Airlines flight 752, which crashed on Wednesday. pic.twitter.com/ztsDI04NeM

— Daniel Hewitt (@DanielHewittITV) January 9, 2020