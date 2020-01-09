Вслед за Трюдо Джонсон предположил, что именно Иран сбил Boeing 737

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что существует много информации, которая доказывает причастность Ирана к сбиванию украинского самолета МАУ в Тегеране.

Борис Джонсон отметил, что существует масса информации о том, что украинский лайнер был сбит иранской ракетой земля-воздух.

– Украинский Boeing мог быть непреднамеренно сбит иранской ракетой земля-воздух, – заявил британский премьер Джонсон.

При этом Джонсон напомнил, что в катастрофе погибли четверо подданных Великобритании.

Full statement from Boris Johnson on Ukrainian Airlines flight 752, which crashed on Wednesday. pic.twitter.com/ztsDI04NeM — Daniel Hewitt (@DanielHewittITV) January 9, 2020

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Напомним, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране сбила ракета – на это указывают данные канадской разведки и союзников страны.

Он заявил, что по разведданным из нескольких источников украинский самолет был случайно сбит Ираном.