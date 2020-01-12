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Пожежі в Австралії: постраждалим тваринам скинули з повітря тонни овочів

Австралійська національна служба парків і дикої природи вирішила допомогти тваринам, які постраждали від лісових пожеж в Австралії.

Тому у важкодоступні зони організували повітряне доставлення їжі.

За словами міністра енергетики та довкілля штату Новий Південний Уельс Метта Кіна, для тварин з гелікоптерів скинули кілька тон овочів.

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Допомога тваринам складалася переважно з моркви і батату (солодкої картоплі).

Зазначену акцію вирішили назвати Операцією скелястого кенгуру, на честь тварини, яка першою отримала овочі з гелікоптера.

До слова, уряд України висловив співчуття Австралії у зв’язку з масштабними лісовими пожежами в країні.

Також український уряд готовий надати допомогу австралійському народу у разі необхідності.

Джерело: Matt Kean MP

Фото: Matt Kean MP

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