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Пожежі в Австралії: дим помітили у Південній Америці

У Чилі та Аргентині, які знаходяться у Південній Америці, помітили дим від масових пожеж в Австралії.

пожежі в Австралії

Дим від масових пожеж в Австралії подолав найбільший океан Землі – Тихий.

Через це його вдалося побачити жителям Південної Америки, зокрема Чилі та Аргентини.

За словами метеорологів, цим можна пояснити сірий колір неба у центральній частині Чилі, де зараз безхмарно.

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У самій Австралії ситуація із задимленням в деяких містах є критичною. У столиці Австралії Канберрі місцева влада навіть закликала людей не виходити на вулиці протягом щонайменше 48 годин.

Також аеропорт міста скасував багато рейсів, а університети, музеї та магазини закрили.

Наразі в Австралії продовжують горіти близько 170 пожеж.

До слова, міністр закордонних справ Арсен Аваков заявив, що Україна готова направити до Австралії близько 200 рятувальників для боротьби з пожежами.

Джерело: MeteoChile, Deutsche Welle

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